Possibile rinforzo per i giovani dell'Inter: Bustos prova a conquistare un posto in nerazzurro

Novità sul mercato e sulle giovanili dell'Inter: FcInterNews spiega che il 2004 Gonzalo Bustos è ora in prova con le giovanili nerazzurre. Arrivato in Italia a metà marzo, in patria si parla un gran bene del potente bomber, che tra l’altro - e non è un caso - è cresciuto nell’Atalaya, lo stesso club in cui ha mosso i primi passi Franco Vezzoni, oggi perno dell’Under 19 di Armando Madonna.

In realtà – e non è cosa di poco conto – Bustos ha già compiuto il grande salto Sud America-Europa, in quanto il suo cartellino è di proprietà degli spagnoli del San Fernando di Cadice.