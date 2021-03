Prandelli una furia: "Chi vi dice che Commisso è arrabbiato? Basta voci, c'è già nervosismo"

vedi letture

Intervenuto dopo il Parma ai microfoni di Sky Sport, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha così parlato delle tanti voci sulla delicatezza della sua panchina e alla rabbia del presidente Commisso: "L'avete sentito? Vi ha chiamato? Se non l'ho sentito io, come avete fatto voi? Se la voce è quella diretta del presidente ok, ma non mettiamo ulteriori tensioni vista la situazione già particolare che c'è a Firenze. Chiaro che sia arrabbiato, nessuno di noi è contento, ma le voci sono tutta un'altra storia".