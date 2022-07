Pres. Lille: "Renato Sanches partirà, per lui o Milan o PSG. Ancora nessun accordo"

Oliver Letang, presidente del Lille, ha parlato in conferenza stampa del futuro del centrocampista Renato Sanches, conteso tra Milan e PSG: "Renato ha due possibilità e sono due grandi club ma ancora non c'è nessun accordo. Per questo è ancora con noi. Però partirà quest'estate, per lui ci sono PSG o Milan".