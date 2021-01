Pres. Spezia: "Italiano non rischia la panchina. Malcuit forte, vedremo quello che succederà"

"Italiano a rischio? Assolutamente no. Non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea. La squadra ha giocato sempre bene. Italiano per noi è un punto di forza". Lo ha detto il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando anche di possibili rinforzi di mercato: "Malcuit mi piacerebbe? Sicuramente. È un giocatore forte. In squadre come il Napoli ci sono giocatori molto forti che non trovano spazio. Vedremo un po'".

Il numero uno dello Spezia parla anche del possibile arrivo di Saponara, per il quale ormai non sembrano esserci troppi dubbi: "Vediamo cosa succede in settimana. Lui è un giocatore importante per noi, poi le dinamiche di mercato sono sempre difficili. Sappiamo che il campionato di serie A è difficile e abbiamo tanti giocatori che ancora devono dire la loro interverremo dove ce ne sarà bisogno".