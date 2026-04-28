Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona

Il caso Prestianni, comunque squalificato dalla UEFA dopo le presunte offese razziste ai danni di Vinicius jr, fa scuola. Lo stesso dicasi per quanto accaduto nelal finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco. In una riunione speciale tenutasi a Vancouver, in Canada, l'IFAB ha approvato all'unanimità due emendamenti al regolamento proposti dalla FIFA per affrontare i comportamenti discriminatori e inappropriati. Come concordato durante l' Assemblea Generale Annuale (AGM) dell'IFAB a febbraio, queste decisioni fanno seguito a consultazioni approfondite, condotte dalla FIFA, con tutte le principali parti interessate, si legge nel comunicato stampa diramato.

Giocatori che si coprono la bocca in situazioni di confronto con gli avversari.

A discrezione dell'organizzatore della competizione, qualsiasi giocatore che si copra la bocca in una situazione di confronto con un avversario può essere sanzionato con un cartellino rosso.

Giocatori che abbandonano il campo di gioco per protestare contro una decisione arbitrale.

A discrezione dell'organizzatore della competizione, l'arbitro può sanzionare con un cartellino rosso qualsiasi giocatore che abbandoni il campo di gioco per protestare contro una decisione arbitrale. Questa nuova regola si applicherà anche a qualsiasi dirigente di squadra che inciti i giocatori ad abbandonare il campo di gioco.

Una squadra che provoca l'interruzione di una partita, in linea di principio, perderà la partita a tavolino. Queste modifiche saranno comunicate alle 48 squadre partecipanti ai Mondiali nelle prossime settimane, conclude il comunicato.