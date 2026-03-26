Multa e chiusura (sospesa) di un settore dello stadio: il Benfica punito per il caso Vinicius

La UEFA ha sanzionato il Benfica con una multa di 40.000 euro e la chiusura parziale dello stadio (500 posti nei settori 10 e/o 11) per "comportamenti razzisti e/o discriminatori dei propri tifosi" durante la sfida di playoff di Champions League contro il Real Madrid.

Si tratta della partita passata alle cronache per il "caso Prestianni", durante la quale è stato attivato il protocollo antirazzismo dopo la denuncia di Vinicius Junior, che aveva segnalato insulti razzisti ricevuti dal giocatore argentino del Benfica. Prestianni, a seguito dell’episodio, non ha potuto disputare la gara di ritorno al Santiago Bernabéu, essendo stato sospeso in via provvisoria dalla UEFA. L’indagine sul caso è ancora in corso e non è stata ancora presa una decisione definitiva.

La sanzione nei confronti del club portoghese sarà applicata nella prossima partita casalinga in una competizione UEFA, anche se in realtà la chiusura parziale dello stadio è stata sospesa con la condizionale per un anno, a partire dalla data della decisione. Oltre a questa penalità, il Benfica dovrà pagare ulteriori 8.000 euro per l’utilizzo di puntatori laser da parte dei tifosi e 25.000 euro per il lancio di oggetti in campo. Anche lo staff tecnico è stato colpito: il viceallenatore Pedro Luis Ferreira Machado è stato squalificato per una giornata a causa di comportamento antisportivo.