Gli insulti razzisti a Vinicius possono costare a Prestianni i Mondiali: la decisione della FIFA

Pugno durissimo della FIFA nei confronti dell'attaccante del Benfica Gianluca Prestianni. In occasione della gara di andata tra il club portoghese e il Real Madrid, il calciatore argentino delle Aquile si rese protagonista di un presunto insulto razzista nei confronti dell'attaccante degli spagnoli Vinicius.

Un gesto che fece molto parlare di sé e che, benché non ci fossero prove schiacciati degli insulti - visto che Prestianni si coprì la bocca con la maglia - costò al giocatore sei giornate di qualifica da scontare a livello europeo. Oggi, invece, la Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di estendere a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dall'UEFA al calciatore.

Una decisione molto forte e che potrebbe costare a Prestianni il Mondiale. Nonostante la sua convocazione non fosse certa al 100%, il ct Lionel Scaloni lo aveva portato con sé per le partite giocate a novembre e quindi è logico ipotizzare che il suo fosse uno dei nomi maggiormente tenuti in considerazione. Adesso però il tecnico potrebbe doverne fare a meno, visto che Prestianni - che una giornata di squalifica l'ho già scontata e altre tre ne ha sospese - potrebbe saltare le prime due gare dell'albiceleste, contro Algeria e Austria.