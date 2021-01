Prestito oneroso da 4 milioni: la richiesta dell'Inter che ha spaventato le pretendenti per Eriksen

vedi letture

Il gol nel derby di Coppa Italia potrebbe cambiare la storia di Christian Eriksen all'Inter, con il danese che nelle scorse settimane sembrava essere vicino all'addio ma che con moltissime probabilità resterà in nerazzurro almeno fino al termine della stagione. Il motivo che ha spinto le pretendenti, Leicester su tutte, a desistere, è stata anche la richiesta del club milanese che per lasciarlo andare via aveva imposto un prestito oneroso da circa 4 milioni di euro, visto che in caso di partenza dell'ex Tottenham avrebbe perso gli sgravi fiscali del Decreto Crescita.