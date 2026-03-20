Primo contratto per Reggiani: "Nessun dubbio. Il primo gol? Emozionante, lo rivedo in loop"

Il giovane difensore italiano Luca Reggiani si dice al settimo cielo dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con il Borussia Dortmund: "Sono molto felice di prolungare il mio contratto qui e voglio ringraziare tutto il BVB. È una grande famiglia, ed è una gioia essere qui e lavorare con tutti voi. Quando mi hanno chiesto di rinnovare, non ho avuto alcun dubbio". Il difensore ricorda il suo arrivo al club: "Due anni fa il mio sogno era giocare al Signal Iduna Park. Ora il contratto è stato rinnovato e sono davvero felice. Il BVB è uno dei club più grandi al mondo".

Sul primo gol in Bundesliga, Reggiani ammette di rivivere l’emozione ogni giorno: "Lo guardo in loop, perché ogni volta è una sensazione incredibile. Segnare davanti alla Gelbe Wand è stato davvero straordinario. I tifosi del Dortmund sono meravigliosi, ed è un piacere giocare per loro in questo stadio". Riguardo le ultime settimane, caratterizzate da debutti e traguardi, il difensore aggiunge: "È successo tutto molto velocemente. Il debutto è stato un’emozione incredibile, anche se ho giocato solo un minuto. Poi il debutto in Champions League e infine il primo gol in Bundesliga: il supporto dei tifosi è stato fantastico".

Infine, Reggiani racconta l’importanza della famiglia: "Sono i miei più grandi fan e sostenitori. Voglio ringraziarli perché mi aiutano sempre. Ho anche un tatuaggio con mia sorella gemella: siamo molto legati e sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".