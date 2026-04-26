Professor Turati promuove a pieni voti il Sassuolo: "È stata una stagione tra l'8 ed il 9"

Tra i protagonisti assoluti del pomeriggio del Franchi nello 0-0 della sfida tra Fiorentina e Sassuolo c'è senza dubbio Stefano Turati. Il portiere neroverde è stato autore di almeno un paio di interventi decisivi, blindando la porta emiliana nei momenti di maggiore pressione dei padroni di casa.

Al termine della sfida, proprio il numero uno ospite ha analizzato la prova collettiva ai microfoni di Dazn: "Non so quale sia stata la parata più difficile, l'importante è stato tenere botta. Stare 0-0 dopo 90 minuti dimostra che questa squadra c'è. Con Idzes davanti mi diverto, è forte e un ottimo difensore. Oggi ha dimostrato tutto il suo valore portando a casa il clean sheet"

L’estremo difensore ha anche dato il proprio voto alla stagione del Sassuolo: “Tra l'8 e il 9".