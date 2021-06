Promessa dell'Arsenal a Xhaka: via con 15 milioni. La Roma li offre, ma comprensivi di bonus

Sky Sport fa il punto sul trasferimento di Granit Xhaka dall'Arsenal alla Roma, per il quale le trattative vanno avanti da lungo tempo. Secondo l'emittente satellitare ci sarebbe sullo sfondo una promessa dei Gunners al centrocampista svizzero: sarà addio in caso di offerta da 15 milioni di euro. Il punto è che i giallorossi, per ora, si sono fermati a 12 milioni di parte fissa più 3 di bonus, sperando che le pressioni dell'entourage per un trasferimento possano portare gli inglesi ad accettare.