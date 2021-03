PSG-Barcellona 1-1, le pagelle: Keylor Navas monumentale. Messi, il rigore fallito pesa

PSG-BARCELLONA 1-1 - 30' Mbappé rig., 37' Messi

PARIS SAINT-GERMAIN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Keylor Navas 8 - La sensazione è che senza quel rigore parato il Paris Saint-Germain avrebbe vissuto un tranquillo secondo tempo di paura. Oltre a Messi argina Dembélé e nella ripresa è strepitoso su un colpo di testa di Busquets.

Florenzi 5 - Rimane troppo spesso schiacciato dietro con Jordi Alba e Dembélé a spingere sull'acceleratore. Serata davvero complicata. (Dal 76' Dagba sv).

Marquinhos 7 - Il capitano è quello che si immola ripetutamente sulle conclusioni di Dembélé e di Messi. Ossi durissimi che lo mettono a dura prova, lui ci mette però sempre una pezza.

Kimpembe 6 - La presenza al suo fianco del capitano lo aiuta, rischi di essere per lui una notte da incubo.

Kurzawa 4 - In affanno dal primo all'ultimo secondo del primo tempo. Dest affonda ripetutamente dalle sue parti, arriva sempre in ritardo e stende in area Griezmann. Navas che para il rigore e l'arbitro che decide di non estrarre il secondo giallo lo graziano. Pochettino lo toglie nell'intervallo. (Dal 46' Diallo 6 - Ben altro impatto, il suo. Soffre il giusto ma non soccombe).

Gueye 5 - Molto in difficoltà, non riesce quasi mai ad arginare la furia del Barcellona che riesce sempre a trovare i corridoi giusti per entrare in aerea. (Dal 59' Danilo 6 - Dà una mano importante in fase di copertura).

Paredes 6 - Non ripete la prestazione maiuscola del Camp Nou e il cartellino giallo lo condiziona. Ci mette però spesso la gamba riuscendo a vincere qualche duello.

Draxler 5 - Confermato titolare da Pochettino nonostante il ritorno di Di Maria non lascia traccia nella partita. (Dal 59' Di Maria 5.5 - Scarso il suo impatto sulla partita).

Verratti 6 - Anche il "Gufetto" soffre il pressing del Barcellona e il suo dinamismo, sbagliando qualche pallone di troppo e non riuscendo a illuminare come sa. (Dall'84' Rafinha sv).

Mbappé 6.5 - È l'unica vera spina nel fianco del Barcellona. Prende palla ed è quasi impossibile contrastarlo, fa impazzire Mingueza al punto da costringere Koeman a toglierlo già nel primo tempo. Ed è freddo dal dischetto.

Icardi 5.5 - Ha il merito di prendersi un calcio di rigore ma in modo quasi casuale. Non tira in porta e nemmeno fuori dalla porta, sembra spesso avulso al gioco.

Allenatore Mauricio Pochettino 5.5 - Soffre fin troppo in una partita dove aveva la qualificazione in pugno. Si ritrova spiazzato dal cambio modulo del Barcellona e impiega un tempo a trovare le soluzioni. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma chissà cosa sarebbe successo se Messi avesse trasformato il rigore nei minuti di recuperi del primo tempo.

- - -

BARCELLONA (pagelle a cura di Niccolò Pasta)

Ter Stegen 6 - Spiazzato dal rigore perfetto di Mbappe, non deve compiere alcuna parata. La partita, infatti, la fa il Barcellona.

Mingueza 5 - Venticinque minuti praticamente perfetti, poi entra in confusione: prima Mbappe lo salta secco e lo costringe a spendere il giallo, poi rischia il rosso per un altro fallo sul francese. Koeman capisce il rischio e sceglie di cambiarlo. (Dal 36’ Firpo 6 - Buona gara in copertura, attento e con pochi rischi presi. Si fa saltare solo una volta da Mbappe, che sfiora il gol).

De Jong 6.5 - Da centrale non demerita, nonostante di difensivo debba fare ben poco. É il primo regista del Barça, si spinge spesso in avanti per cercare il filtrante giusto.

Lenglet 5.5 - Buona gara in marcatura su Icardi che non combina praticamente nulla. E' sfortunato a concedere il calcio di rigore che spezza le gambe ai blaugrana, con un pestone proprio sull’attaccante argentino.

Dest 6.5 - Stravince il duello con Kurzawa che non riesce mai a porgli un freno, sfiora il gol colpendo una traversa clamorosa dopo miracolo di Navas. Sulla destra è un treno, fonte di gioco principale del Barcellona. (Dal 66’ Trincao 6 - Prova a combinare qualcosa sulla destra, ma al momento del suo ingresso la qualificazione è ormai indirizzata).

Busquets 6.5 - Una diga nel mezzo, è il cervello del Barcellona. Sfiora il gol di testa, inventa tracce, mette ordine, recupera palloni su palloni schermando gli avversari: se gira lui gira il Barcellona. (Dal 79’ Pjanic sv).

Pedri 5.5 - Paga l’impatto della gara, mettendoci tanto ad entrare in partita. Tanti piccoli errori nella prima mezz’ora, disturbato da Verratti, è il giocatore del Barcellona che fatica di più tra inserimenti e dialogo con i compagni. (Dal 79’ Moriba sv).

Jordi Alba 6.5 - Spinge molto, come Dest, ma sulla fascia di sinistra. Mette dentro un paio di buoni traversoni ed è sempre pericoloso con gli inserimenti alle spalle di Florenzi. Ad inizio ripresa serve una palla illuminante per Messi, che non riesce però a concretizzare.

Griezmann 6 - Poco nel vivo dell’azione, ha un grosso limite: non calcia mai. È comunque importante nella azioni chiave del Barcellona: è lui, infatti, a guadagnarsi il rigore poi sbagliato da Messi, ed è lui a mandare in porta Dembele in almeno due circostanze.

Dembélé 4.5 - Con un po’ di freddezza in più la partita sarebbe potuta essere diversa. È l’uomo più pericoloso del Barcellona, ma davanti alla porta sbaglia sempre con errori pesantissimi. Prima salta secco Marquinhos e dal limite dell’area spara in curva, poi, solo contro Navas, gli spara addosso. (Dal 79’ Braithwaite sv)

Messi 6.5 - Una sua magia regala al Barcellona il gol del pareggio e all’argentino la centoventesima volta in Champions League. Nel vivo dell’azione, svaria molto e si trova alla grande con Dembele, ma ha la “colpa” del rigore sbagliato, calciato molto male, e del non aver concretizzato il grande assist di Alba a metà ripresa, respinto da Marquinhos. Errori che, al fine del risultato, pesano molto.

Allenatore Ronald Koeman 6.5 - La imposta perfettamente, facendo la gara e creando tante occasioni. Con più freddezza nel primo tempo chissà come sarebbe andata, ma nel complesso nell’eliminazione del Barça incide la pessima gara di andata.