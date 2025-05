PSG, Fabian Ruiz: "Con l'Inter giocheremo come sappiamo. Questa la mia miglior stagione"

Nel media day del Paris Saint-Germain, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista spagnolo ex Napoli Fabian Ruiz in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Queste le sue parole, a partire dalla considerazione se questa è la sua miglior stagione: "Possiamo dire una delle migliori, sì. Quest'anno stiamo facendo benissimo e speriamo che a fine anno possa dire che sia effettivamente la migliore".

Avete studiato l'Inter?

"L'Inter è una squadra forte, è la seconda finale di Champions che gioca negli ultimi tre anni. Stanno facendo bene e sono molto organizzati, hanno giocatori di qualità. Sarà una gara difficile ma noi dobbiamo fare il nostro gioco".

Com'è il suo rapporto con Luis Enrique?

"Abbiamo un bel rapporto. Lo conosco da tanto, è lui che mi ha portato in Nazionale per la prima volta. E' un allenatore che lavora tanto su di noi, ci sta addosso per farci migliorare da tutti i punti di vista, non solo come calciatori ma anche come uomini. Gli piace tenere la palla e questo mi aiuta, con lui mi sento in comfort zone, poi ci fa pressare molto alti, se uno non corre non può giocare con lui".

E' vero che guarda con Kvara le partite del Napoli?

"Sì, Napoli la porto nel cuore perché sono stati 4 anni bellissimi. Continuo ad avere rapporto con tanti giocatori e amici e a tifare per la squadra. Gli auguro di vincere lo scudetto perché se lo meritano".