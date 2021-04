PSG, Leonardo: "Sono molto felice. La fortuna ci voleva, ci mancavano sei giocatori"

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro il Bayern Monaco. “Sono felice, sono felice oggi. Noi abbiamo sei giocatori che han vinto contro il Barcellona per 4-1 che non c’erano. Non perdevano in casa da due anni, vincere qui è tanto. Dopo la fortuna per forza ci voleva”.