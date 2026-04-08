PSG, Luis Enrique: "A Liverpool soffriremo". E su Sabatini: "Mi ha insegnato tanto a Roma"

"È stata una partita a livello di quarti di Champions League. Noi siamo abituati a giocare contro squadre che cambiano, anche con la linea a cinque. Abbiamo giocato molto bene, è stata una bella gara da vedere, con due squadre che volevano attaccare". Parla così Luis Enrique, allenatore del PSG, al termine della vittoria per 2-0 sul Liverpool nei quarti d'andata di Champions League.

Tutte le squadre devono temere questo PSG?

"Temere non è la parola giusta. Se qualcuno pensa che andiamo a Liverpool e la passiamo semplice, pensa male. Credo che soffriremo molto ad Anfield, andiamo lì per farlo".

Walter Sabatini le manda un messaggio: 'Ogni volta che vinci io mi sento meglio. I miei polmoni sono più elastici'.

"Grande notizia, provo molto affetto per Walter Sabatini, è una persona molto speciale. Mi ha insegnato tante cose a Roma nel mio anno. Ti mando un abbraccio. Spero che i tuoi polmoni stiano meglio. Spero stia meglio presto”.