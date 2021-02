PSG, Pochettino: "Buona prestazione, ma la sfida si giocherà su 180 minuti"

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport al termine del match vinto contro il Barcellona: "È il calcio, abbiamo fatto una buona prestazione questa sera. Ma sappiamo che si giocherà su 180 minuti. Sono contento per il risultato, ci dà fiducia per affrontare il campionato e per affrontare la gara di ritorno. Sono soddisfatto, ma dobbiamo comunque rimanere calmi. Domenica ci sarà la sfida col Monaco, adesso siamo concentrati su questa gara. Abbiamo fatto una gran partita, ma ci sarà il ritorno al Parco dei Principi. Continueremo a lavorare per poter cercare la giusta identità".