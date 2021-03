PSG, Verratti: "Qualificazione importante. Spiace per la Juve, ma in Champions gli errori li paghi"

Marco Verratti, centrocampista del PSG, parla ai microfoni di Sky dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League, con l'eliminazione del Barcellona: “Mi sento importante, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Sapevamo la loro forza, questo dimostra anche la partita nostra del Camp Nou: oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro”.

Porti un po’ di Italia ai quarti vista la sconfitta della Juve?

“Ho visto la partita e mi spiace perchè ho amici alla Juve. È stata una partita pazza, i dettagli fanno la differenza e gli errori li paghi in Champions League, dove si affrontano sempre squadre forti. Mi spiace per la Juve e spero di portare i colori dell’Italia lontano”.

Oggi li avete attesi, è stata una scelta?

“La scelta non era questa ma quando vinci 4-1 all’andata il ritorno è sempre strano perché stai a pensare di non prendere gol. Il brcllona è fortissimo nel possesso, quando c'è la possibilità di rimontare loro sono perfetti perchè ti tolgono le forze. È stato difficile, non riuscivamo a ripartire, ci mancavano Neymar, Kean, ci è mancata profondità che con loro avremmo avuto”.