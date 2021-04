Quale futuro per la panchina del Genoa? Ballardini: "Finiamo bene, poi il resto vien da sé"

Quale futuro per Davide Ballardini e per la panchina del Genoa? Il tecnico dei rossoblù, nel post gara di Juventus-Genoa, ha lasciato intendere che il suo percorso con il Genoa potrà proseguire anche nella prossima stagione ma al momento i pensieri della società e del tecnico sono solo sul presente: “Il Genoa pensa a questa stagione, fino ad ora siamo stati molto bravi ma non basta. Da qui in avanti dobbiamo essere ancora più bravi. Il pensiero nostro è fare bene da qui alla fine e finire bene la stagione e il lavoro. Poi il resto vien da sé”, ha spiegato l'allenatore ai microfoni di Sky.

