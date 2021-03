Quando CR7 incontra il Porto il 9 marzo... va fuori dalla Champions: era già successo nel 2004

La clamorosa eliminazione della Juventus per mano del Porto trova ovviamente grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi. A Bola sottolinea un dato su Cristiano Ronaldo, il grande "assente" della doppia sfida contro la squadra di Sergio Conceiçao: per la prima volta dalla stagione 2005/06 (quando il Manchester United uscì ai gironi), il fenomeno è rimasto a secco nella fase a eliminazione diretta della Champions League. E per la prima volta dal 2004/05, con ogni probabilità, né Messi né CR7 giocheranno i quarti. Il Porto, poi, è una sorta di bestia nera per il campione di Madeira: anche nel 2003/04, proprio il 9 marzo, riuscì a sbatterlo fuori dalla massima competizione europea grazie alla rete di Costinha. La squadra allenata da Mourinho vinse poi la competizione.