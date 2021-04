Quanto dura la gavetta? Italiano: "Non saprei. Ecco le mie favorite per la Champions"

vedi letture

Vincenzo Italiano, ospite a SportItalia, ha parlato “Oggi sono arrivati praticamente tutti, domani rifinitura e partenza per Roma. Al completo lo saremo solo domani, preparare una partita così difficile non credo sia semplice. Ho un altro anno di contratto, sono arrivati gli americani, sono persone in gamba, le ho conosciute. Vedremo i programmi a fine stagione, poi si vedrà il futuro mio, dei programmi che ci esporrà la nuova proprietà, ma non mi sento di dire altro per cercare di programmare per tutti. Quanto dura la gavetta? È una risposta che sinceramente non saprei, è chiaro che bisogna maturare, crescere, si fa anno dopo anno. Io ho avuto la possibilità, la capacità, la fortuna, di arrivare in pochi anni nel calcio che conta. Oa è qui che si complica la situazione, qui siamo al top dei top, non sbagliare scelte future penso sia la cosa più importante. Poi ognuno in base alle esperienze sa se può fare un salto ulteriore. Inter favorita per lo Scudetto, credo il Napoli, Juventus e Milan. E ci dimentichiamo l'Atalanta”.