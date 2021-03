Quanto guadagnano i calciatori italiani: sul podio tre giocatori che militano all'estero

Marco Verratti è il giocatore italiano più pagato. Il centrocampista del Paris Saint-Germain batte la concorrenza di Sebastian Giovinco e con i suoi 11 milioni netti annui, come emerso oggi dall'inchiesta de L'Equipe, vede premiata la sua fedeltà col Paris Saint-Germain, che dura dal 2012. Uno scenario che è cambiato del tutto nell'ultimo anno dopo le ultime vicende che hanno portato i club cinesi a ridimensionare in modo drastico i loro costi: da qui l'uscita di scena di Graziano Pellè, oggi attaccante del Parma, di Eder che ha visto lo Jiangsu cessare l'attività e di Stephan El Shaarawy, che pur restando in classifica ha ridimensionato di molto l'ingaggio, lasciando Shanghai per tornare alla Roma. Il dato più indicativo che emerge è il podio, tutto "straniero": Paris Saint-Germain, Al Hilal e Chelsea. Appena fuori dal podio Gianluigi Donnarumma, destinato comunque a veder incrementare a breve le sue entrate. Al Milan o altrove.

1. Marco Verratti (Paris Saint-Germain) 11 milioni

2. Sebastian Giovinco (Al-Hilal) 10 milioni

3. Jorginho (Chelsea) 6.6 milioni

4. Gianluigi Donnarumma (Milan) 6 milioni

5. Federico Chiesa (Juventus) 5 milioni

6. Lorenzo Insigne (Napoli) 4.6 milioni

7. Emerson Palmieri (Chelsea) 4.5 milioni

8. Federico Bernardeschi (Juventus) 4 milioni

8. Ciro Immobile (Lazio) 4 milioni

10. Stephan El Shaarawy (Roma) 3.5 milioni

10. Giorgio Chiellini (Juventus) 3.5 milioni