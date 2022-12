Quanto tempo resterà Scanavino? Le due ipotesi per il futuro dirigenziale della Juventus

vedi letture

Il direttore generale e futuro ad della Juventus Maurizio Scanavino, incaricato da Exor, ha preso le redini della nuova Juventus insieme a Gianluca Ferrero. Ma quanto tempo resterà in carica? A fare il punto è il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. La prima ipotesi è che Scanavino resti fino al 2023: in quel caso, al termine del suo mandato potrebbe essere annunciato l'arrivo di un dg di grande esperienza come Marotta o Carnevali, con un direttore sportivo alla Giovanni Manna (attuale ds della Next Gen) di fianco.

L'altra ipotesi è invece una permanenza di Scanavino per tre anni. A quel punto, l'attuale dg potrebbe affiancarsi a un ds di esperienza internazionale e il nome di Luis Campos è quello più gettonato. Nessun dubbio, invece, su Massimiliano Allegri: attualmente legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2025, il tecnico livornese resterà in carica almeno fino a fine stagione. Se poi sarà addio, il divorzio avverrà solo per decisione del tecnico perché in questo momento la Juve non ha intenzione di cambiare.