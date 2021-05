Quattordicesima Coppa Italia per la Juve, 5 negli ultimi 10 anni. L'albo d'oro della competizione

Quattordicesima Coppa Italia in bacheca per la Juventus che ha battuto l'Atalanta al Mapei Stadium. Secondo trofeo in stagione per la squadra di Pirlo dopo la Supercoppa vinta contro il Napoli, con i bianconeri che sono il club che ha vinto più volte questo trofeo, con cinque successi in più della Roma seconda.

Di seguito le vittorie, per squadra, nella storia della Coppa Italia:

Juventus 14

Roma 9

Inter 7

Lazio 7

Fiorentina 6

Napoli 6

Milan 5

Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta 1

Genoa 1

Venezia 1

Vado 1

Vicenza 1

Queste le vincitrici delle ultime dieci edizioni:

2011-12: Napoli

2012-13: Lazio

2013-14: Napoli

2014-15: Juventus

2015-16: Juventus

2016-17: Juventus

2017-18: Juventus

2018-19: Lazio

2019-20: Napoli

2020-21: Juventus