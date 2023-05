Rabiot e la Juventus sono sempre più lontani. United avanti ma ci sono tre big in Europa

Dopo che la trattativa è naufragata un anno fa, stavolta i tasselli potrebbero andare al proprio posto: Adrien Rabiot potrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester United in estate. A parametro zero, dopo che per 20 milioni di euro l'affare è saltato per mancato accordo sullo stipendio del francese. A pesare sulla decisione di lasciare la Juventus, la mancanza della Champions League, competizione che lo stesso ex giocatore del Paris Saint-Germain non vuole perdere. La madre e agente del calciatore, Veronique Rabiot, ha avuto anche recenti contatti con gli uomini mercato dei Red Devils: lo United non ha ancora ufficializzato una proposta ma è tra i primi nomi per la mediana del futuro di Erik ten Hag.

Non solo United

Non c'è solo la formazione della Manchester rossa sulle tracce di Rabiot. Il giocatore non disdegnerebbe anche un ritorno al Paris Saint-Germain se come pare il club della Capitale dovesse ritornare e cercare nuovamente un nucleo francese in rosa. E poi il Bayern Monaco che è davanti a grandi cambiamenti in rosa e nel proprio progetto e che certamente non disdegnerebbe di accogliere Rabiot, a parametro zero, in estate.