Ramsey ormai dimenticato. Non convocato, il gallese assente anche dalla conta di Allegri

vedi letture

"Domani avrò tutti i centrocampisti a disposizione, a eccezione di Bernardeschi". E ancora, al momento della conta degli infortunati: "Danilo è fuori per due mesi, De Sciglio per l'Atalanta o dopo dovrebbe esserci, Chiellini mercoledì è con la squadra mentre Bernardeschi ne ha ancora per un po'". Sono dichiarazioni di oggi, in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che nemmeno ha citato tra gli indisponibili Aaron Ramsey, centrocampista gallese che stamattina non s'è allenato col resto del gruppo e oggi non è partito per Londra per la gara di domani contro il Chelsea.

Centododici minuti da inizio stagione con la maglia della Juventus (ma, nel frattempo, 4 presenze e 3 gol col Galles), Ramsey al rientro dalla sosta per le Nazionali è subito andato ai box. "Risentimento muscolare", si era limitato a dire sabato scorso Allegri che, anche contro la Lazio, ha dovuto fare a meno di lui. Una costante per un giocatore che ormai nei fatti ma anche nelle parole non rientra più nei piani della Juventus: la risoluzione dell'accordo, a questo punto, è la naturale conseguenza di un matrimonio iniziato male e concluso peggio.