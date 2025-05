Ranieri abbandona l'intervista, Roma contro l'arbitraggio: non parleranno altri tesserati

L’arbitraggio di Sozza non va proprio giù alla Roma. Se Claudio Ranieri ha abbandonato l’intervista a Dazn nel post partita, peraltro caratterizzato da un diverbio con il commentatore arbitrale Luca Marelli, quella del tecnico resterà l’unica voce del club capitolino dopo il ko di Bergamo.

La Roma, infatti, fa sapere che non manderà altri tesserati davanti ai microfoni, né in conferenza stampa. A pesare, ricordiamo, è il rigore prima concesso e poi tolto per il contatto fra Pasalic e Koné nell’area bergamasca.

Dal replay, nonostante Ranieri si sia soffermato sull’uso del VAR, si vede chiaramente come il centrocampista francese accentui la caduta prima del contatto con l’avversario, e come il contatto arrivi solo mentre Koné è in caduta. Difficile, a mente fredda, contestare la decisione finale dell’arbitro, e soprattutto l'intervento del VAR per evitare quello che sarebbe stato un grave errore.