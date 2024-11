Ranieri chiama, i tifosi rispondono: in Roma-Atalanta l'Olimpico ritroverà il sold-out

Prima Londra, poi casa. Prima il New White Hart Lane, oggi Tottenham Hotspur Stadium, poi lo stadio Olimpico. E lì, tra le mura amiche, la Roma tornerà ad avere i tifosi, tanti tifosi, dalla propria parte. Ritornano i sold out grazio all'effetto Claudio Ranieri che ha spinto i romanisti a occupare totalmente il settore ospiti dello stadio londinese e ad acquistare tanti biglietti anche per la gara di lunedì prossimo contro l'Atalanta. una partita dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, anche alla luce del momento della Dea che è reduce da ben sette vittorie consecutive.

Sta di fatto che finalmente la Roma ritroverà il tutto esaurito. Merito dell'allenatore romano, che in conferenza stampa aveva fatto un appello ai tifosi: "Spero che non fischino più, che ci stiano vicini perché ne abbiamo bisogno". La risposta non si è fatta attendere: i romanisti sono pronti ad aiutare il tecnico e a riabbracciarlo all'Olimpico. Il giusto modo per accompagnare il nuovo mister in una settimana calcistica complicatissima, cominciata al Maradona (ma senza i tifosi romanisti residenti nel Lazio), che proseguirà in Inghilterra e si concluderà contro la Dea.