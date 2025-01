Live TMW Ranieri: "Dybala? Spettacolo vederlo in campo. Angelino? Punto di riferimento"

La ventunesima giornata si apre con il successo della Roma sul Genoa: un'ottima prestazione degli uomini di Ranieri che riescono ad imporsi 3 a 1 allo stadio Olimpico. A commentare il match il tecnico giallorosso. Segui su TMW la diretta testuale.

23.22 - Inizia la conferenza stampa

Dybala, com'è cambiata la gestione del ragazzo?

"Queste. sono operazioni che deve fare Ghisolfi. Io più di metterlo in campo non posso. Lui si allena bene. Inizialmente aveva dei problemini. Ora si allena con entusiasmo e voglia. Ed è stato uno spettacolo vederlo anche oggi così. Io mi auguro che possa restare. Che lo spalmano o no. Non sono questioni che tratto io".

Qual è la nota più positiva per lei questa sera? Due parole anche per Angelino?

"Angelino gioca sempre bene. Punto di riferimento importante, non l'ho mai letto. Stanno tutti bene. Io l'ho detto, ora bisogna essere pronti ad ogni evenienza".

Che tipo di messaggio stava dando ai suoi nelle due occasioni in cui ci sono stati falli dubbi?

"Dicevo: 'Lasciate stare l'arbitro non ci deve importare cosa ci fa'. Io non ho rivisto le azioni, evidentemente sono state giudicate non influenti. Io gli dico ai ragazzi non vi fermate mai. Dopo c'è il Var, non vi preoccupate. Bene così".

Il primo tempo di Pellegrini come lo giudica?

"Ho visto che loro perso per perso ci attaccavano. C'era troppo vuoto a centrocampo. Ho preferito metterli a 4. Su Pellegrini? Stava facendo la sua partita, poi è dovuto uscire. Sentiamo che ci dicono i medici nei prossimi giorni".

Con Ranieri dalla prima giornata, a che punto sarebbe la Roma?

"Non si può dire. Allenandoli dall'inizio potrebbe non essere lo stesso percorso

Su Dovbyk è soddisfatto? O lo vede fuori dal gioco?

"Menomale che è fuori dal gioco. Lo cercano i ragazzi come punto di riferimento che in profondità. Averlo e non averlo il peso si sente. Tutti possono girargli intorno. Io sono contento di lui".