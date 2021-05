Ranieri: "I miei Kante e Chilwell campioni d'Europa, ditemi ora che non valorizzo i giovani..."

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, mister Claudio Ranieri ha detto la sua anche sulla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, soffermandosi in particolare su tre suoi ex calciatori: "Mi è piaciuta molto, soprattutto il primo tempo. Pensavo a una partita più tattica, invece le squadre sono state vivaci, e mi hanno sorpreso per la loro condizione fisica, nonostante siano a fine stagione. A livello personale, mi ha emozionato vedere in campo tre miei ragazzi che ho contribuito a fare grandi. Penso a Kanté, Chilwell e Mahrez, che ho trasformato in esterno, mentre prima veniva impiegato come centrocampista. Io li ho lanciati giovanissimi, e mi viene da ridere pensando a chi mi dice che non valorizzo i ragazzi. Basti ricordare i vari Zola, Claudio Lopez o Terry, ma guai ad andare dietro i luoghi comuni".