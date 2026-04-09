Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: sarà duello Spagna-Germania
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La Spagna guadagna inevitabilmente terreno sulla concorrenza, considerando il derby fra Barcellona e Atlético. Punti anche per la Francia che si avvicina all'Italia, le cui possibilità di avere un posto extra per la prossima Champions League sono risibili. Non resta che fare il tifo per Bologna e Fiorentina, impegnate in Europa e Conference League:
1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 25.013
2. Spagna (6 su 8) 20.656
- - -
3. Germania (3 su 7) 19.714
4. Portogallo (3 su 5) 18.900
5. Italia (2 su 7) 18.714
6. Francia (2 su 7) 16.678
7. Polonia (0 su 4) 15.750
8. Grecia (1 su 5) 13.800
9. Danimarca (0 su 4) 12.250
10. Cipro (0 su 4) 12.156
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