Razvan Lucescu smentisce l'interesse del Parma: "Serie A un sogno ma nessun contatto"

Razvan Lucescu è stato uno dei nomi circolati nelle ultime ore per la panchina del Parma in vista della prossima stagione, ma il diretto interessato, in un'intervista concessa a Parmalive.com, ha smentito questa possibilità: "Non è mai esistito nessun contatto col Parma, credo sia una voce costruita dalla stampa greca, avendo io allenato il PAOK. È vero, sono stato a Milano la scorsa settimana, ma solo per incontrare un amico. Forse l'accostamento al Parma nasce dalla presenza di due calciatori rumeni in squadra, non saprei che altro ipotizzare. L'unica cosa che posso dire è che per un tecnico allenare in Italia è un sogno, è il paese numero uno in termini di preparazione dei propri allenatori. Però guardando i numeri, di tecnici stranieri ce n'è solo uno, Fonseca. E in Francia e Germania la situazione è simile".