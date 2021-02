RB Lipsia-Liverpool 0-2, le pagelle: Alisson torna grande. La difesa di Nagelsmann è un colabrodo

RB Lipsia-Liverpool 0-2 (53' Salah, 58' Mané)

RB Lipsia-Liverpool 0-2 al 90'

Le pagelle del Liverpool (di Marco Conterio)

Alisson 7 Santo del Liverpool delle mirabilie negli ultimi due anni, è ritornato sulla terra e ha scordato i guanti in cielo. Stavolta, però, no. Quando il Lipsia squilla, è pronto a rispondere presente.

Alexander-Arnold 6.5 Un motorino inesauribile. Cognome e velocità doppia, dalla sua il Lipsia è costretto a rinculare e quando lo fa uno degli esterni mancini del momento come Angelino, significa che il lavoro è riuscito.

Kabak 6.5 Esordio in Champions League, dopo che contro il Leicester ha pagato lo scotto con pressione ed emozione. Tutto nel dimenticatoio: gioca da centrale scafato.

Henderson 6.5 Hendo ha i galloni del capitano e da difensore adattato, nel bel mezzo dell'emergenza difensiva più grande dei tempi recenti nel Merseyside, gioca una gara superlativa. Davanti il falso nove del Lipsia è letteralmente tale.

Robertson 6.5 L'arcobaleno con cui prova a segnare illumina i cieli di Lipsia. Non basta, anche se la sua è una sfida comunque piena di colori.

Jones 7 La prima volta in cui Curtis Jones da Liverpool varca la soglia dei campi d'allenamento del Liverpool è all'età di 9 anni. Undici anni fa, ma evidentemente nell'Academy Reds sanno crescer bene i ragazzi. Sostanza, qualità, precisione.

Thiago 6 Meno ispirato del previsto ma la condizione non è delle migliori. Cresce alla distanza ma poi toglie la spina dall'interruttore: fa schermo, guardia, un compitino poco da Thiago ma tanto basta. (dal 71' Oxlade-Chamberlain sv)

Wijnaldum 6 Gioca nell'ombra ma tiene le redini delle linee, riuscendo a mantenere corti i reparti. Detta i tempi del pressing e si frappone spesso nelle linee di passaggio. Lavoro oscuro e prezioso.

Salah 7.5 Quando parte in campo aperto sembra Hamilton davanti a delle impotenti Ferrari. Se alla prima chicane sbanda su Gulacsi, nella ripresa non perdona. Implacabile Faraone. (dal 90' N.Williams sv)

Firmino 6 Dei tre davanti il meno ispirato. Dopo il tacco in Premier, da applausi e da rivedere, pochi tocchi e meno al centro del gioco. Comunque preziosissimo in fase di gegenpressing di marca Klopp. (dal 71' Shaqiri sv)

Mané 7 Lasciargli spazio non è la più arguta delle idee. Quando Mukiele scivola, prende palla, mette la quinta e segna il pesantissimo gol del raddoppio. Ritrovato, come il suo splendido sorriso.

Klopp 7.5 Col cuore altrove, visto il dramma che lo ha colpito in settimana con la scomparsa della madre. Il suo Liverpool ha la testa del suo grande allenatore. Reagisce nei momenti difficili. E vince, nel modo più bello, in quello che è il suo teatro preferito.

Le pagelle del RB Lipsia (di Giampaolo Gaias)

Gulácsi 6,5- Prende due gol senza avere nessuna colpa. Nel primo tempo è miracoloso in uscita su Salah e risponde presente in almeno altre tre o quattro occasioni di marca inglese.

Mukiele 4 - Un errore grave spiana la strada al 2-0 di Mané in campo aperto. Tanti errori anche prima del gol regalato. Serataccia da dimenticare in fretta. (dal 65' Orban 5 - Meglio del compagno ma solo perché entra a giochi quasi fatti).

Klostermann 4,5 - Distratto, impreciso e impacciato. Ogni volta che viene puntato va in apnea. Serata difficile contro il temibile tridente del Liverpool.

Upamecano 5 - Il neo acquisto del Bayern sbaglia la partita. Tanti errori in uscita e pericolosi cali di concentrazione. Oggi non è sicuramente stata la sua serata.

Angelino 6 - Fase difensiva sicuramente rivedibile ma quando spinge crea sempre pericoli. Buona prestazione sulla sinistra con cross interessanti e anche due conclusioni a rete, purtroppo per lui imprecise.

Sabitzer 5 - Uno dei più attivi in mezzo al campo ma è troppo grave l'errore che spiana la strada al Liverpool, con un pallone regalato in maniera clamorosa a Momo Salah che ringrazia e segna senza difficoltà.

Haldara 5,5 - Grande pressione per soffocare il gioco dei centrali di centrocampo del Liverpool. Finisce però presto la benzina e il filtro in mezzo al campo ne risente. (dal 65' Poulsen 5 - Non riesce a dare nulla nei venticinque minuti che gli vengono concessi).

Kampl 5 - Tocca tanti palloni e ne sbaglia altrettanti. Non riesce a mettere qualità soprattutto nello stretto, finendo per regalare diversi palloni e non costruendo mai una giocata di qualità. (dal 74' Hwang 5 - Si divora un gol al 93' che avrebbe potuto riaprire la contesa ma lui, a tu per tu con Alisson, calcia clamorosamente fuori).

Nkunku 5,5 - Ha un'occasione importante ma Alisson dice no. Per il resto non riesce mai a impensierire la retroguardia dei Reds pur mettendo grande impegno nella sua partita.

Olmo 6 - Il più pericoloso del Lipsia. Un palo a inizio partita e un altro paio di conclusioni importanti. Purtroppo per lui predica nel deserto o quasi. Meriterebbe, forse, altri palcoscenici.

Adams 5 - Impalpabile in avanti. Nel primo tempo dà una mano in fase difensiva ed è apprezzabile l'impegno. Poi però servirebbe qualcosa in più che lui non riesce a dare.

Nagelsmann 5 - La costruzione dal basso dei suoi centrali oggi è stata disastrosa. Klopp lo mette in crisi con un pressing altissimo e i suoi centrali regalano palloni e due gol su errori pacchiani. Rimandato.