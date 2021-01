RBN - Juventus, ag. Fagioli: "Lo vedo come un alter ego di Pirlo. Mai stato sul mercato"

Il procuratore Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Nicolò Fagioli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di 'Social Club', analizzando i temi più caldi in casa bianconera: "È importantissimo che stia stabilmente con il gruppo della prima squadra, già allenarti con questi grandi campioni è importanti. Poi avere un allenatore come Andrea Pirlo è molto importante. Lui con umiltà si fa trovare sempre pronto, sarebbe bello debuttare con la Juventus, ma è un timing che conosce bene l'allenatore. Il ruolo? Spesso dipende anche dai compagni che hai accanto e dall'allenatore che hai, lui è bravo nello spazio, al tiro, ha tecnica e visione di gioco. Allegri aveva già puntato i fari su di lui. È giovane, anche lo stesso Pirlo aveva cambiato tante posizioni in campo, diciamo che nel calcio moderno uno deve essere pronto a ricoprire ogni ruolo. Io lo vedrei come un alter ego di Pirlo se dovessi fare una previsione augurale, se un giocatore è bravo e ha tecnica può ricoprire quel ruolo senza problemi".

Sull'esperienza in Serie C: "Sicuramente è un'esperienza che ti fortifica e ti forma anche a livello fisico. I giocatori più qualitativi forse soffrono di meno a giocare in categorie superiori che in Serie C. Sono sicuro che l'allenatore saprà gestire bene l'introduzione del giocatore in prima squadra, sono sicuro che se avesse modo di giocare dei minuti in Serie A sarebbe un vantaggio per lui e aggiungerebbe valore al calciatore anche per il club. Ma la Juve conosce bene i suoi cavalli e saprà come valorizzarli bene".

Sull'interessamento di altri club: "No perché se fosse stato un percorso interessante per la Juventus si sarebbe cercata una destinazione estiva, non a gennaio. Io penso che non sia mai stato sul mercato e non lo è nemmeno adesso. Il percorso di crescita è stato delineato all'interno della Juventus".

