Real Madrid, Ancelotti: "Mancata reazione dopo il Clasico, dobbiamo difendere meglio"

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 1-3 rimediato in casa contro il Milan.

Cosa non ha funzionato?

"Non c'è stata reazione dopo il Clasico, rimangono i problemi e la poca solidità dietro. Dobbiamo cercare di recuperare il pallone, non importa dove, e non essere così fragili".

Preoccupato?

"La squadra non sta dando il meglio di sé, dobbiamo ripartire dalle basi. Quando non sei solido, le partite si possono complicare: a volte le recuperi e a volte no".

Ti aspettavi un Milan così?

"Sono veloci nella conduzione di palla e oggi hanno mostrato tutte le loro qualità sfruttando le nostre fragilità".

Preoccupato anche per i tanti gol sbagliati?

"Siamo stati poco efficaci, ma viene all'occhio più la mancanza di struttura difensiva che è la base del gioco del calcio".

Cambierai qualcosa?

"Certamente. Dobbiamo difendere meglio, questo è sicuro".