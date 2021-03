Real Madrid, Benzema: "Rispettiamo l'Atalanta ma sappiamo di essere forti. CR7? È della Juve"

Dopo la conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Atalanta, l'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi sento in forma, sto bene e ho fiducia nelle mie condizioni. Ho recuperato bene. Devo continuare così per aiutare la mia squadra. Non sottovalutiamo nessuno, non esistono squadre piccole. L'Atalanta è una buona squadra, attacca molto e segna tanto. Siamo in Champions League e c'è tanta pressione. Rispettiamo i nostri avversari ma siamo consapevoli di essere forti".

Cosa pensa del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo?

Non posso palare dei giocatori che non fanno parte della nostra squadra. Ronaldo gioca nella Juve e segna molti gol. Decideranno loro cosa fare".