Real Madrid, Butrageno: "In Champions tutte gare equilibrate, cercheremo la qualificazione"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport prima del match contro l'Atalanta, Emilio Butrageno ha commentato: "Ci sono tanti giocatori che non sono presenti, giocatori molto importanti ma chi giocherà sono tutti calciatori del Real Madrid. Tutti sono di alto livello e hanno offerto in altre partite un gran rendimento e vedremo cosa accadrà in questa partita. Sicuramente sarà molto difficile perchè l'Atalanta è una squadra che ha molte qualità e segna tanti gol, dovremo fare una gran partita per ottenere un risultato positivo. Pensiamo ai giocatori che sono qui e sicuramente non deluderanno".

Può essere una partita dove avete tutto da perdere?

"E' la Champions League ed è difficile. Sappiamo che tutte le partite sono molto equilibrate, un episodio può essere decisivo e dobbiamo essere molto concentrati fin dall'inizio. L'Atalanta ha attaccanti che hanno una grande facilità di segnare, sarà una partita molto equilibrati ma la Champions è una competizione che ha un grande significato per noi e cercheremo di qualificarci".