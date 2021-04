Real Madrid, il candidato alla presidenza Riquelme: “Basta con Zidane, Klopp in panchina”

Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme ha le idee chiare sulla squadra che vorrebbe qualora dovesse battere Florentino Perez nelle prossime elezioni: “Zidane non sarebbe il mio allenatore, la direzione sportiva penserebbe a un altro profilo sulla panchina con un’altra strategia. Personalmente mi piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti. - continua Riquelme a Cadena Cope - Cristiano Ronaldo? Ha rappresentato molto per il calcio e per il Real Madrid e per questo ho intenzione di riportarlo qui. Per me non esistono giocatori giovani e vecchi, ma solo giocatori forti e meno forti”.