Real Madrid, Jovic ai titoli di coda: via in estate, in serie A è sempre sui taccuini del Milan

L'avventura di Luka Jovic con la maglia del Real Madrid è destinata a concludersi al termine della stagione. L'attaccante serbo non rientra nei piani di Ancelotti, tecnico che lo avrebbe voluto portare in serie A quando allenava il Napoli. In estate il giocatore saluterà e diversi club hanno già chiesto informazioni: in Premier League si sono mossi Everton e Arsenal, mentre in Germania c'è stato un sondaggio del Borussia Dortmund, anche se la prima scelta dei gialloneri per sostituire Haaland porta il nome di Adeyemi. In serie A - si legge questa mattina su Marca - c'è il Milan, con i rossoneri che al momento stanno seguendo la situazione del giocatore.