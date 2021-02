Real Madrid, Kroos: "Sappiamo come gioca l'Inter ma non conosciamo così bene l'Atalanta"

Le vittorie nel girone contro l'Inter possono aiutare a battere l'Atalanta? Una domanda a cui Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid che domani affronterà la Dea, a risposto in conferenza stampa: " E' un rivale differente, dopo quelle gare sappiamo come gioca l'Inter ma non conosciamo così bene l'Atalanta. Prepareremo la partita nel miglior modo possibile, non sappiamo tantissimo ma con i video abbiamo fatto un buon lavoro. Di certo sarà complicato".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Toni Kroos alla vigilia di Atalanta-Real Madrid