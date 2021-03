Real Madrid-Liverpool ai quarti. Nell'unico precedente (finali escluse) vittoria Reds per 5-0

Uno dei quarti di finale di Champions League più affascinante sarà quello fra Real Madrid e Liverpool. I Reds, nell'unico precedente nella fase a eliminazione diretta (escludendo le finali) della competizione, hanno inflitto ai Blancos il passivo più ampio della loro storia, con un 5-0 totale nel 2008-2009 (1-0 e 4-0).

5 - In their only previous meeting in a two-legged knockout tie, Liverpool inflicted Real Madrid's biggest ever aggregate defeat in a Champions League knockout tie, winning 5-0 on aggregate in the last 16 in 2008-09. Authority. #UCL pic.twitter.com/HtK4pbryhq

— OptaJoe (@OptaJoe) March 19, 2021