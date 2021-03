Real Madrid, Modric: "Abbiamo ancora tanta fame, vogliamo continuare a vincere"

Îl centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha commentato il successo casalingo contro l'Atalanta in Champions League che è valso il passaggio ai quarti di finale: "E' stata una partita molto impegnativa, l'Atalanta è una squadra molto fisica, cercano l'uno contro uno e non si fermano. Penso che abbiamo fatto bene dall'inizio e sono molto di essere nei quarti di finale. La pressione sull'1-0? Questo gol è arrivato in una fase molto importante della partita, l'allenatore ci ha detto che dovevamo pressare e quel gol ci ha dato più fiducia. Dobbiamo andare passo passo e vedere dove possiamo arrivare ma stasera abbiamo dimostrato che c'è ancora tanta fame in questa squadra e che vogliamo continuare a vincere. Spero che possiamo andare lontano".