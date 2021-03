"Regalerà soddisfazioni ai tifosi". Due gol che valgono oro: il Genoa riabbraccia Scamacca

Un uno-due che regala serenità al Genoa. Gianluca Scamacca è tornato al gol. E che gol. L'attaccante rossoblu ha lasciato il suo marchio su un match delicato, come quello contro il Parma di venerdì scorso, ribaltando il punteggio e realizzando una doppietta che consegna tre punti di platino alla squadra di Davide Ballardini. Tutto in diciannove minuti con l’attaccante romano, entrato nella seconda frazione di gara, che ha timbrato fra il minuto numero 50 e quello numero 69. Il primo di puro istinto: cross basso dal lato destro dell’area di Zappacosta e conclusione di prima intenzione. Il secondo invece è una perla di bravura, assist di tacco di Pjaca e destro dalla lunghissima distanza che va ad insaccarsi nell’angolino basso alla sinistra di Sepe, gol che vale il definitivo sorpasso. Una vittoria importante che mancava al Grifone dal 6 febbraio, 2-1 al Napoli.

La "profezia" di Marroccu - "Il consiglio che posso dargli è credere sempre nel lavoro, perché arriverà anche il suo momento e regalerà soddisfazioni ai tifosi del Genoa". E' stato profetico il direttore sportivo Francesco Marroccu prima del match contro l'Udinese, lui che di giocatori se ne intende. Si sa che per un attaccante il gol è il pane. E la gioia di realizzare una rete a Scamacca mancava da tantissimo tempo. Troppo. La sfida è di quelle che, a Genova, valgono una stagione. Derby della Lanterna di Coppa Italia vinto 3-1 grazie anche ad una sua doppietta. In campionato invece bisogna tornare ancora più indietro, alla sconfitta casalinga per 2-1 del 4 novembre contro il Torino. Con le due marcature in terra emiliana, il centravanti di proprietà del Sassuolo sale a quota otto gol in stagione, quattro in campionato e quattro in Coppa Italia.

Il Genoa punta su di lui - Un gol che ripaga il giocatore della lunga attesa. Con Rolando Maran infatti, veniva impiegato con regolarità al centro dell’attacco mentre con l’avvento di Davide Ballardini ha trovato meno spazio dovendo entrare a gara in corso. Il numero 9 rossoblu però non ha mai mollato lavorando sempre in settimana in allenamento con la stessa intensità. D'altronde dall’altra parte c'era una società che ha puntato molto su di lui anche quando radio-mercato, a gennaio, sembrava darlo in partenza da Genova. Si parlava di Juventus, del Parma che offriva 25 milioni al Sassuolo ma la volontà del club del presidente Preziosi e del ds Marroccu è stata chiara: non si muove da Genova. Una storia a lieto fine dove è prevalsa la volontà di tutti. Di Gianluca Scamacca e del Genoa.