Reggina, Baroni: "Partita intelligente, oggi contava il risultato. Felice per la prestazione"

Soddisfatto Marco Baroni, tecnico della Reggina, in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Entella. "Dopo il gol nostro loro avevano poco da perdere, hanno spinto e ci hanno lasciato anche tanto campo che non abbiamo gestito benissimo ma oggi contava il risultato che era importante. Abbiamo ottenuto il risultato con una gara intelligente, è questo quello che conta. Sapevamo che era una partita dove dovevamo essere veementi e pazienti, abbiamo avuto un paio di situazioni dove potevamo gestire meglio l'ultimo passaggio ma sono molto contento della prestazione della squadra. Occorreva una partita così di temperamento, voglia ed attenzione.

Dentro Denis e Okwonkwo nel secondo tempo.

"Okwonkwo è un giocatore che ha bisogno di una forma fisica stellare, lo dobbiamo aiutare come lo stesso Edera che non era abituato a giocare con così tanta continuità. Questi calciatori vanno saputi aspettare. Fare risultati è il miglior modo per farli integrare".

Quanto sente suo il fatto di aver sistemato la fase difensiva?

"A me non piace portarmi sul piedistallo, io propongo e la squadra è ricettiva. La squadra vuole tirarsi fuori, il tempo è sempre poco perché i giorni di allenamento sono pochissimo e ci sono molte gare di seguito. Non abbiamo fatto ancora niente, ci si mette alle spalle questa vittoria importante e da oggi si comincia a pensare alla prossima partita".

Si è abbassato il baricentro nella ripresa diventando meno incisivi davanti.

"Non eravamo soli in campo, se si pensa che chi è in fondo sia una squadra facile sbaglia. L'Entella ha qualità, aveva fatto bene ultimamente e ogni partita ha delle sue insidie. Ora abbiamo diverse partite ravvicinate, la cosa più importante è concedere poco agli avversari".