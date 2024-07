Ufficiale Reina torna in Serie A. Il portiere ha firmato col Como: "Arrivo in un progetto bellissimo"

vedi letture

In ritiro a Marbella con il Como già da qualche giorno, adesso per Pepe Reina arriva anche l'ufficialità del suo approdo nel club lariano. Ecco la nota integrale: "Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Pepe Reina fino al giugno del 2025. Portiere di grande esperienza, Reina ha difeso in carriera le porte di Barcellona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio. In carriera è stato nominato 3 volte miglior portiere della Premier League e vanta anche 36 presenze con la nazionale spagnola con la quale ha partecipato alle spedizioni vincenti del Mondiale del 2010 e degli europei del 2008 e del 2012".

Cesc Fàbregas ha commentato la firma di Reina per il club: “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Pepe nel club. Si tratta di un portiere con grandissima esperienza internazionale e una mentalità molto competitiva. Per questi motivi sono sicuro che il suo contributo potrà aiutare la squadra a crescere e migliorare”.

Pepe Reina ha commentato: “Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club”.