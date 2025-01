TMW Renato Veiga alla Juventus, ultima curva. Le visite mediche tra domenica e lunedì

In arrivo la fumata bianca per Renato Veiga (21 anni) come nuovo giocatore della Juventus. In queste ore prosegue lo scambio di documenti finali con il Chelsea, ancora non si è acceso il definitivo semaforo verde ma ormai un'intesa è stata raggiunta e l'affare procede a gonfie vele verso la linea del traguardo.

Veiga lascerà il Chelsea per la Juventus in prestito oneroso, un'operazione che alla Vecchia Signora costerà in tutto circa 5 milioni di euro tra onere del trasferimento a titolo temporaneo, pagamento della quota lorda del suo stipendio e commissioni e oneri accessori. Non è stato prefissato invece un diritto od obbligo di riscatto, ma nulla vieta alla Juve in caso di buone prestazioni del calciatore di risedersi al tavolo delle trattative con i Blues da qui a fine stagione. Le visite mediche saranno tra domenica e lunedì: la Juve sperava di averlo già per il Napoli, ma non farà in tempo.

Intanto nelle scorse ore la Juventus ha annunciato un altro acquisto, quello di Kolo Muani dal PSG. Questi i dettagli economici: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris SaintGermain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".