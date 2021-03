Repubblica Ceca U21, Lingr si gode il pareggio con l'Italia: "Risultato ampiamente meritato"

vedi letture

A margine del pareggio contro l'Italia all'esordio nell'Europeo Under 21 in corso in Ungheria e Slovenia, l'attaccante della Repubblica Ceca Ondrej Lingr ha dichiarato: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra. È un risultato che ci dà prestigio, e penso che il pareggio sia ampiamente meritato. Ora speriamo di riuscire a strappare tre punti alla Slovenia". Lingr si è poi soffermato sull'intesa con il suo partner d'attacco Sasinka: "Mi trovo bene con lui, ma la prossima volta spero di riuscire ad aiutare la squadra anche con un gol, non solo con il mio spirito combattivo".