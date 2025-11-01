Retroscena Pradè: l'addio alla Fiorentina tramite dimissioni. Pioli domani è in panchina

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Retroscena Pradè: l'addio alla Fiorentina tramite dimissioni. Pioli domani è in panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024
Dimitri Conti
Oggi alle 12:25Serie A
Dimitri Conti
fonte con Niccolò Ceccarini

C'è un retroscena relativo all'addio di Daniele Pradè alla Fiorentina. Il dirigente, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, ha infatti lasciato di sua spontanea volontà l'incarico di direttore sportivo del club toscano, con la società che ha accettato la sua volontà di dimettersi dal ruolo. Stamani peraltro Pradè ha comunicato anche alla squadra, allenatore compreso, di essere in uscita dalla dirigenza della Fiorentina, che adesso si prenderà il suo tempo per delineare il futuro.

Non sono invece attese novità immediate per quanto concerne la posizione di Stefano Pioli. L'allenatore rimane al suo posto almeno fino alla partita di domani contro il Lecce, che lo stesso Pradè aveva definito nelle scorse ore "da vita o morte", anche se l'assenza di un ds può creare una fase di stallo comunque attorno allo scenario della panchina.

Questo il comunicato di poco fa con cui la Fiorentina ha reso noto l'addio all'ormai ex ds Pradè: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

