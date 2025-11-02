Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Terremoto in casa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino: "Pradè si dimette, Pioli si gioca la panchina"

Oggi alle 08:18Rassegna stampa
Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri una notizia ha sconvolto il mondo della Fiorentina. I viola si sono infatti separati dal direttore sportivo Daniele Pradè.

La decisione è arrivata in mattinata, a seguito dell’ennesima contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina che nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre hanno tappezzato la città con una serie di striscioni critici nei confronti dell’operato della dirigenza del club toscano.

Una notizia che va ad acuire un clima attorno alla squadra già particolarmente pesante. Anche la posizione di Stefano Pioli è infatti più che mai in bilico, dopo 9 giornate senza successi. E oggi c’è Fiorentina-Lecce quella che l’ormai ex ds ha definito “partita da vita o morte”.

