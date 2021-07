Retroscena Spinazzola, messaggi anche da Granovskaia: il Chelsea lo aveva sondato

Come riportato da Sky Sport, tra i tanti messaggi d’affetto che sono arrivati a Leonardo Spinazzola dopo il brutto infortunio di ieri c’è stato anche quello di Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea. Il calciatore era stato infatti uno dei nomi sondati dai Blues in caso di addio di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Una trattativa che ora, ovviamente, non è più nei piani, visto che il calciatore sarà fuori dai giochi per almeno sei mesi, ma va comunque sottolineato l’attestato di stima dei Blues.