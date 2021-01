Ribery, quale futuro dopo la Fiorentina: "Non escludo un ritorno in Bundesliga"

Il periodo non è dei migliori per Franck Ribery. Il francese ancora non è riuscito a trovare la continuità di rendimento, con i risultati della Fiorentina che non aiutano a rasserenare l'ambiente. Nel frattempo, intervistato da Sport Bild, l'ex Bayern Monaco ha parlato anche del proprio futuro: “Al momento penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla. Giocare a porte chiuse non è stimolante. A me il pubblico manca molto".